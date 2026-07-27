Захарова: США заверяли РФ в готовности Украины принять анкориджские предложения

В этот же день Захарова говорила, что Трамп 80 раз обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа и давал высокую оценку саммиту в Анкоридже. Дипломат привела слова Рубио, который, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что за получасовые переговоры невозможно урегулировать конфликт на Украине. Захарова отметила, что никто не ожидал мгновенного решения проблемы.