Захарова: США заверяли РФ в готовности Украины принять анкориджские предложения
США заверяли Россию в готовности Украины принять предложения по урегулированию конфликта, обсуждавшиеся на саммите в Анкоридже. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «РИА Новости».
Захарова напомнила, что упоминания анкориджского предложения начались в августе 2025 г. Тогда российская сторона уточнила, актуально ли это предложение, и Штаты подтвердили.
Продолжая тему, Захарова привела позицию Вашингтона, согласно которой украинские власти подчиняются словам американской стороны.
24 июля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что отторжение Украиной плана США по урегулированию конфликта высокомерно и связано с поставками вооружений Киеву. Он подчеркнул, что вооружениями, которые поставляются на Украину, лидер страны пытается подорвать стабильность России и атакует мирных граждан страны. По словам Лаврова, значительная часть поставок оружия исходит со стороны США. В частности, он упомянул предоставление Киеву разведывательных данных.
23 июля госсекретарь США Марко Рубио после встречи с министром иностранных дел России заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны новые идеи и подходы. По его словам, Вашингтон готов представить свои предложения, поскольку прежние варианты «были неприемлемы для Киева» и остаются таковыми. Рубио также отметил, что президент США Дональд Трамп намерен сыграть конструктивную роль в прекращении конфликта, а американская сторона продолжит поиск решения, которое могло бы устроить обе стороны.
В этот же день Захарова говорила, что Трамп 80 раз обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа и давал высокую оценку саммиту в Анкоридже. Дипломат привела слова Рубио, который, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что за получасовые переговоры невозможно урегулировать конфликт на Украине. Захарова отметила, что никто не ожидал мгновенного решения проблемы.