Песков: РФ вынесла уроки из взаимодействия с Западом

До этого на форуме представитель Кремля заявил, что Россия должна обладать суверенными информационными технологиями и собственными инструментами для создания смыслов. По его словам, стране необходимо создавать востребованный и вызывающий доверие информационный контент. А наличие собственных соцсетей, по мнению пресс-секретаря президента, является одним из признаков технологического суверенитета. Он также отметил, что использование зарубежных технологических решений связано с рисками, поскольку они могут содержать «капканы».