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Главная / Политика /

Песков: РФ вынесла уроки из взаимодействия с Западом

Ведомости

Россия извлекла необходимые уроки из периода взаимодействия с западными странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов».

«Поверьте мне, наша дипломатия вынесла необходимые уроки – да и все мы вынесли необходимые уроки», – сказал Песков.

До этого на форуме представитель Кремля заявил, что Россия должна обладать суверенными информационными технологиями и собственными инструментами для создания смыслов. По его словам, стране необходимо создавать востребованный и вызывающий доверие информационный контент. А наличие собственных соцсетей, по мнению пресс-секретаря президента, является одним из признаков технологического суверенитета. Он также отметил, что использование зарубежных технологических решений связано с рисками, поскольку они могут содержать «капканы».

Кроме того, Песков назвал нынешний «идеальный кризис» фактором, который укрепляет суверенитет России и способствует консолидации общества.

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