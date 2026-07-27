Бернэм пообещал направить войска на Украину после завершения конфликта

27 июля Бернэм также заявил перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Великобритания остается на стороне Киева и не откажется от его поддержки до достижения «прочного и справедливого мира». Он подчеркнул, что Москва «не должна сомневаться» в решимости Лондона.