Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SBER274,49+2,57%CNY Бирж.11,55+0,62%IMOEX2 216,92+2,37%RTSI895,16+2,39%RGBI114,59+0,18%RGBITR768,95+0,27%
Главная / Политика /

Бернэм пообещал направить войска на Украину после завершения конфликта

Ведомости

Новое британское правительство выполнит все обязательства перед Киевом, включая отправку воинского контингента на Украину после завершения конфликта. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, сообщает The Independent.

«Когда прекращение огня наконец вступит в силу, мы будем готовы развернуть многонациональные силы, чтобы укрепить безопасность Украины в долгосрочной перспективе», – заявил британский премьер.

По его словам, Лондон продолжит поддерживать Киев, усиливая давление для достижения полного и безоговорочного прекращения огня и возобновления переговоров.

27 июля Бернэм также заявил перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Великобритания остается на стороне Киева и не откажется от его поддержки до достижения «прочного и справедливого мира». Он подчеркнул, что Москва «не должна сомневаться» в решимости Лондона.

21 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что Россия не ожидает улучшения отношений с Великобританией после прихода Бернэма к власти. По его словам, планов по контактам президента России Владимира Путина с новым британским премьером также нет.

Читайте также:Энди Бернэм сменил Кира Стармера на посту премьера Британии
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь