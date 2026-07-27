Бернэм пообещал направить войска на Украину после завершения конфликта
Новое британское правительство выполнит все обязательства перед Киевом, включая отправку воинского контингента на Украину после завершения конфликта. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, сообщает The Independent.
«Когда прекращение огня наконец вступит в силу, мы будем готовы развернуть многонациональные силы, чтобы укрепить безопасность Украины в долгосрочной перспективе», – заявил британский премьер.
По его словам, Лондон продолжит поддерживать Киев, усиливая давление для достижения полного и безоговорочного прекращения огня и возобновления переговоров.
27 июля Бернэм также заявил перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Великобритания остается на стороне Киева и не откажется от его поддержки до достижения «прочного и справедливого мира». Он подчеркнул, что Москва «не должна сомневаться» в решимости Лондона.
21 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что Россия не ожидает улучшения отношений с Великобританией после прихода Бернэма к власти. По его словам, планов по контактам президента России Владимира Путина с новым британским премьером также нет.