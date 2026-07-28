NYP: Нетаньяху намерен передать Трампу разведданные о ядерном объекте в Иране
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита в Вашингтон намерен передать президенту США Дональду Трампу разведданные об иранском ядерном объекте в горах. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на источник.
По данным издания, Нетаньяху также планирует поделиться с американским лидером информацией о том, что Тегеран якобы сейчас ведет переговоры недобросовестно.
21 июля Трамп заявлял, что США готовы нанести удар по предполагаемому ядерному объекту Ирана. «Мы нанесем удар по этому месту», – сказал он, отметив, что будут бить очень мощно.
В тот же день The Wall Street Journal со ссылкой на израильскую разведку сообщала, что Иран прошлой осенью переместил тысячи центрифуг для обогащения урана в тоннели нового подземного комплекса под горой Пикакс. По данным газеты, оборудование было перевезено после 12-дневной войны в июне 2025 г. Тогда США и Израиль нанесли удары по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.