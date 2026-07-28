Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VTBR58,65+0,43%CNY Бирж.00%IMOEX2 216,92+2,37%RTSI895,16+2,39%RGBI114,57+0,1%RGBITR769,11+0,13%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

NYP: Нетаньяху намерен передать Трампу разведданные о ядерном объекте в Иране

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита в Вашингтон намерен передать президенту США Дональду Трампу разведданные об иранском ядерном объекте в горах. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на источник.

По данным издания, Нетаньяху также планирует поделиться с американским лидером информацией о том, что Тегеран якобы сейчас ведет переговоры недобросовестно.

21 июля Трамп заявлял, что США готовы нанести удар по предполагаемому ядерному объекту Ирана. «Мы нанесем удар по этому месту», – сказал он, отметив, что будут бить очень мощно.

В тот же день The Wall Street Journal со ссылкой на израильскую разведку сообщала, что Иран прошлой осенью переместил тысячи центрифуг для обогащения урана в тоннели нового подземного комплекса под горой Пикакс. По данным газеты, оборудование было перевезено после 12-дневной войны в июне 2025 г. Тогда США и Израиль нанесли удары по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.

Читайте также:Разведка США: новый иранский лидер заинтересован в ядерном оружии больше отца
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь