Причиной пожара в метро Барселоны стало обрушение облицовки
Возгорание в Барселонском метрополитене на линии L1, в результате которого пострадали 137 человек, могло произойти из-за обрушения облицовки стен тоннеля. Об этом сообщил директор компании-оператора метро Хавьер Флорес, передает издание Ara.
По словам Флореса, около 17:39 по местному времени (18:39 мск) поезд, следовавший по линии L1, был остановлен после обнаружения огня на путях. Он отметил, что в инфраструктуре метро были зафиксированы повреждения излучающего кабеля и низковольтной линии.
В настоящее время технические службы работают над устранением последствий происшествия. Специалисты рассчитывают восстановить движение на поврежденном участке в течение дня.
Утром из-за пожара в вагоне поезда в Барселоне эвакуировали пассажиров. Возгорание было оперативно ликвидированы. Движение на линии метро было прервано на время работ.
27 июля The Guardian писала, что Франция и Италия продолжают борьбу с крупными лесными пожарами. Ситуация может ухудшиться из-за новой волны жары, ожидаемой на этой неделе. Крупнейший пожар в департаменте Жиронда во Франции охватил около 42 000 га. По словам представителя пожарной службы Давида Аннотеля, на полную ликвидацию лесных пожаров могут уйти «недели или месяцы». Власти предупредили, что уже с 28 июля температура в ряде районов страны вновь может подняться до +40 градусов, что осложнит борьбу с огнем.
25 июля министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что с начала 2026 г. во Франции выгорело 98 000 га леса. Побит рекорд 2022 г. по площади пожаров.