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Главная / Политика /

Песков: США не запрашивали телефонный разговор с Путиным

Ведомости

Американская сторона не запрашивала телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, пока запроса о телефонном разговоре нет. Американцы не оставляли украинский трек. Для них просто появились гораздо более приоритетные проблемы, которые нужно решать, понятные, хорошо известные проблемы», – объяснил представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия и США в рабочем порядке поддерживают постоянные контакты насчет украинского вопроса.

28 июля в 16:30 мск состоится встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. CNN 27 июля сообщал со ссылкой на источник, что Трамп обсудит на встрече с украинским лидером процесс урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. По словам собеседника из Белого дома, «сейчас самое время положить конец конфликту».

The Wall Street Journal пишет, что Трамп считает возможным достижение мирного урегулирования украинского конфликта и готов участвовать в поиске решения.

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