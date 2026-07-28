Песков: США не запрашивали телефонный разговор с Путиным

28 июля в 16:30 мск состоится встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. CNN 27 июля сообщал со ссылкой на источник, что Трамп обсудит на встрече с украинским лидером процесс урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. По словам собеседника из Белого дома, «сейчас самое время положить конец конфликту».