Путин назвал поддержку бойцов спецоперации важнейшей задачей властей

Путин назвал поддержку бойцов спецоперации важнейшей задачей властейПрезидент провел встречу с Валентиной Матвиенко
Защита бойцов спецоперации и их семей – это важнейшая задача для всех ветвей власти в России. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
«Поддержка членов боевых наших дружин на поле боя и членов их семей чрезвычайно важны. Это одна из важнейших задач всех ветвей власти», – сказал глава государства.
27 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за пять лет работы депутаты приняли 183 закона в целях обеспечения спецоперации. По его словам, эта деятельность нижней палаты позволила сформировать систему, которая корректируется исходя из вызовов времени. Он также назвал обеспечение спецоперации, помощь бойцам и офицерам, их семьям одним из приоритетов работы депутатов.
23 июля председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что партия получила почти 3 млн предложений в новую Народную программу. Тогда он напомнил, что программа должна отвечать на семь вызовов, которые стоят перед страной. Среди них Медведев назвал обеспечение безопасности Отечества и поддержку бойцов спецоперации.