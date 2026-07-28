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Путин назвал поддержку бойцов спецоперации важнейшей задачей властей

Президент провел встречу с Валентиной Матвиенко
Ведомости

Защита бойцов спецоперации и их семей – это важнейшая задача для всех ветвей власти в России. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

«Поддержка членов боевых наших дружин на поле боя и членов их семей чрезвычайно важны. Это одна из важнейших задач всех ветвей власти», – сказал глава государства.

27 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за пять лет работы депутаты приняли 183 закона в целях обеспечения спецоперации. По его словам, эта деятельность нижней палаты позволила сформировать систему, которая корректируется исходя из вызовов времени. Он также назвал обеспечение спецоперации, помощь бойцам и офицерам, их семьям одним из приоритетов работы депутатов.

23 июля председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что партия получила почти 3 млн предложений в новую Народную программу. Тогда он напомнил, что программа должна отвечать на семь вызовов, которые стоят перед страной. Среди них Медведев назвал обеспечение безопасности Отечества и поддержку бойцов спецоперации.

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