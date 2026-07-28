Путин назвал поддержку бойцов спецоперации важнейшей задачей властей

27 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за пять лет работы депутаты приняли 183 закона в целях обеспечения спецоперации. По его словам, эта деятельность нижней палаты позволила сформировать систему, которая корректируется исходя из вызовов времени. Он также назвал обеспечение спецоперации, помощь бойцам и офицерам, их семьям одним из приоритетов работы депутатов.