Путин отметил важность обновления Совфеда

«20 сентября выборы будут проходить во многие органы власти в регионах Российской Федерации. Это, в свою очередь, так или иначе будет отражаться на кадрах в Совете Федерации. Там представители и от представительных органов власти, региональных, и от исполнительных. Думаю, что это тоже очень важный процесс, имея в виду, что у нас Совет Федерации обновляется», – сказал Путин.