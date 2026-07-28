Путин отметил важность обновления Совфеда
Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко отметил важность обновления состава Совета Федерации (СФ) после осенних выборов. Путин подчеркнул, что он исходит из того, что в Совфед будут приходить опытные люди, нацеленные на достижение общего результата развития РФ. Об этом говорится в стенограмме встречи.
«20 сентября выборы будут проходить во многие органы власти в регионах Российской Федерации. Это, в свою очередь, так или иначе будет отражаться на кадрах в Совете Федерации. Там представители и от представительных органов власти, региональных, и от исполнительных. Думаю, что это тоже очень важный процесс, имея в виду, что у нас Совет Федерации обновляется», – сказал Путин.
27 июля Владимир Путин дал напутствие уходящей Госдуме VIII созыва. Он отметил, что Госдума принимала сложные и оперативные решения по принятию антисанкционных мер и обеспечению социальных обязательств перед людьми. Президент также поблагодарил депутатов за совместную работу «по укреплению государственного суверенитета и защите национальных интересов Отечества».
28 июля Путин провел встречу с руководителями фракций партий Госдумы восьмого созыва. В ней приняли участие глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. До этого президент провел отдельные встречи с каждым из них.
Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября 2026 г. Предстоит избрать 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам. На данный момент Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральные списки кандидатов ЛДПР, в него включены 246 кандидатов, «Единой России» (390 чел.), «Новых людей», (297 кандидатов), КПРФ (329 кандидатов) и «Коммунистов России» (266 чел.).