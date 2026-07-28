В парламенте Ирана пообещали военный ответ Украине за атаку на судно
Иран неизбежно даст военный ответ Украине после атаки на иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом заявил член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки, передает «РИА Новости».
«Мы ответили по дипломатическому каналу, предъявили ультиматум, но военный ответ непременно последует», – сказал Малеки.
По его словам, вопрос о военном ответе Киеву уже включен в повестку вооруженных сил Ирана.
27 июля иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что Иран ожидает от дружественной ему России, в чьих территориальных водах в Каспийском море 25 июля произошла атака Украины на иранское судно, приведшая к гибели иранского гражданина, «серьезного ответа» на нападение.
Дипломат также обратил внимание, что украинская атака была совершена в территориальных водах России, «в пяти километрах от берега», где иранское судно встало на якорь во время шторма в ожидании более спокойной погоды.
25 июля президент Украины Владимир Зеленский, комментируя опубликованный в тот же день отчет СБУ об атаке на суда в Каспийском море, заявлял о том, что они якобы перевозили военные грузы. Иранский МИД, в свою очередь, заявил о нападении Киева на торговое судно. В Тегеране назвали произошедшее актом агрессии, а позицию Киева по отношению к Тегерану – иррациональной и враждебной. МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины, ему вручили ноту протеста. Глава внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи говорил, что Киев атаковал иранское торговое судно, чтобы втянуть Европу в войну.