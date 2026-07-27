Посол Ирана: Тегеран ожидает ответ Москвы на удар Киева по иранскому судну

Посол Ирана: Тегеран ожидает ответ Москвы на удар Киева по иранскому суднуКазем Джалали назвал атаку ВСУ преступной
Иран ожидает от дружественной ему России, в чьих территориальных водах в Каспийском море 25 июля произошла атака Украины на иранское судно, приведшая к гибели иранского гражданина, «серьезного ответа» на нападение. Об этом заявил журналистам иранский посол в Москве Казем Джалали, передает корреспондент «Ведомостей».
Дипломат также обратил внимание, что украинская атака была совершена в территориальных водах России, «в пяти километрах от берега», где иранское судно встало на якорь во время шторма в ожидании более спокойной погоды.
«От России, как от дружественной страны, ожидается, что она даст серьезный ответ на эти преступные атаки», – заявил Джалали.
Дипломат указал, что 26 июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и главой российского МИДа Сергеем Лавровым. По словам Джалали, беседа касалась именно этой темы и Арагчи указал, что Иран «оставляет за собой право ответа».
«Естественно, решения, которые касаются Исламской Республики, будут приниматься внутри Ирана нашими руководителями», – подчеркнул посол.
При этом он отметил хорошее взаимодействие с «нашими российскими друзьями», которые помогли «быстрее вывести моряков из этого района» после украинской атаки.
Саму атаку украинских дронов на иранское торговое судно в Каспийском море Джалали назвал «преступным действием», поскольку оно, по словам дипломата, не перевозило военные грузы, а было гражданским.
«Это судно было полностью гражданским, и на нем не было никакого военного груза или того, что они [украинцы] утверждали», – подчеркнул посол.
25 июля президент Украины Владимир Зеленский, комментируя опубликованный в тот же день отчет СБУ об атаке на суда в Каспийском море, заявлял о том, что они якобы перевозили военные грузы. Иранский МИД, в свою очередь, заявил о нападении Киева на торговое судно. В Тегеране назвали произошедшее актом агрессии, а позицию Киева по отношению к Тегерану – иррациональной и враждебной. МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины, ему вручили ноту протеста. Арагчи говорил, что Киев атаковал иранское торговое судно, чтобы втянуть Европу в войну. В результате атаки погиб моряк.