Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,51+0,27%YAKG34,65+7,61%CHKZ14 850+2,77%IMOEX2 212,02+2,15%RTSI893,02+2,15%RGBI114,46+0,07%RGBITR768,13+0,17%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Посол Ирана: Тегеран ожидает ответ Москвы на удар Киева по иранскому судну

Казем Джалали назвал атаку ВСУ преступной
Инна Шульгина
Илья Лакстыгал
Алексей Белкин / ТАСС
Алексей Белкин / ТАСС

Иран ожидает от дружественной ему России, в чьих территориальных водах в Каспийском море 25 июля произошла атака Украины на иранское судно, приведшая к гибели иранского гражданина, «серьезного ответа» на нападение. Об этом заявил журналистам иранский посол в Москве Казем Джалали, передает корреспондент «Ведомостей».

Дипломат также обратил внимание, что украинская атака была совершена в территориальных водах России, «в пяти километрах от берега», где иранское судно встало на якорь во время шторма в ожидании более спокойной погоды.

«От России, как от дружественной страны, ожидается, что она даст серьезный ответ на эти преступные атаки», – заявил Джалали.

Арагчи: Украина атаковала иранское судно, чтобы втянуть Европу в войну

Политика / Международные новости

Дипломат указал, что 26 июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и главой российского МИДа Сергеем Лавровым. По словам Джалали, беседа касалась именно этой темы и Арагчи указал, что Иран «оставляет за собой право ответа».

«Естественно, решения, которые касаются Исламской Республики, будут приниматься внутри Ирана нашими руководителями», – подчеркнул посол.

При этом он отметил хорошее взаимодействие с «нашими российскими друзьями», которые помогли «быстрее вывести моряков из этого района» после украинской атаки.

Саму атаку украинских дронов на иранское торговое судно в Каспийском море Джалали назвал «преступным действием», поскольку оно, по словам дипломата, не перевозило военные грузы, а было гражданским.

«Это судно было полностью гражданским, и на нем не было никакого военного груза или того, что они [украинцы] утверждали», – подчеркнул посол.

25 июля президент Украины Владимир Зеленский, комментируя опубликованный в тот же день отчет СБУ об атаке на суда в Каспийском море, заявлял о том, что они якобы перевозили военные грузы. Иранский МИД, в свою очередь, заявил о нападении Киева на торговое судно. В Тегеране назвали произошедшее актом агрессии, а позицию Киева по отношению к Тегерану – иррациональной и враждебной. МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины, ему вручили ноту протеста. Арагчи говорил, что Киев атаковал иранское торговое судно, чтобы втянуть Европу в войну. В результате атаки погиб моряк.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте