NYT: Иран рассматривал ответный удар по украинскому порту
Тегеран рассматривал возможность атаки на морской порт на Украине в ответ на удар по иранскому кораблю. В связи с активной дипломатической работой пока ситуация стабилизировалась, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на иранских и западных официальных лиц.
По словам источников издания, согласно их ожиданиям, Иран запустит по Украине баллистическую ракету с небольшой боеголовкой, чтобы продемонстрировать свою позицию, но нанести «относительно небольшой ущерб». Другие официальные лица сказали, что, вероятно, целью был один из черноморских портов Украины.
В материале также указано, что иранские власти выразили надежду на завершение конфликта после их ответного удара. Но западные официальные лица предупредили, что предсказать реакцию Украины сложно.
25 июля МИД исламской республики заявил, что украинская армия атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. При взрыве на борту один моряк погиб, еще один был ранен. В Тегеране назвали произошедшее актом агрессии и заявили, что действия Киева нарушают ст. 2 Устава ООН. 27 июля посол Ирана в России Казем Джалали подчеркнул, что Тегеран ожидает реакции Москвы на удар по судну. 28 июля глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил Иран о непреднамеренности атаки на торговое судно в Каспийском море. По словам Сибиги, Киев не заинтересован в дальнейшей эскалации.