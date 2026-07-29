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NYT: Иран рассматривал ответный удар по украинскому порту

Ведомости

Тегеран рассматривал возможность атаки на морской порт на Украине в ответ на удар по иранскому кораблю. В связи с активной дипломатической работой пока ситуация стабилизировалась, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на иранских и западных официальных лиц.

По словам источников издания, согласно их ожиданиям, Иран запустит по Украине баллистическую ракету с небольшой боеголовкой, чтобы продемонстрировать свою позицию, но нанести «относительно небольшой ущерб». Другие официальные лица сказали, что, вероятно, целью был один из черноморских портов Украины.

В материале также указано, что иранские власти выразили надежду на завершение конфликта после их ответного удара. Но западные официальные лица предупредили, что предсказать реакцию Украины сложно.

Аракчи: Киев назвал удар по иранскому судну непреднамеренным

Политика / Международные новости

25 июля МИД исламской республики заявил, что украинская армия атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. При взрыве на борту один моряк погиб, еще один был ранен. В Тегеране назвали произошедшее актом агрессии и заявили, что действия Киева нарушают ст. 2 Устава ООН. 27 июля посол Ирана в России Казем Джалали подчеркнул, что Тегеран ожидает реакции Москвы на удар по судну. 28 июля глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил Иран о непреднамеренности атаки на торговое судно в Каспийском море. По словам Сибиги, Киев не заинтересован в дальнейшей эскалации.

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