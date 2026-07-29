NYT: Иран рассматривал ответный удар по украинскому порту

25 июля МИД исламской республики заявил, что украинская армия атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. При взрыве на борту один моряк погиб, еще один был ранен. В Тегеране назвали произошедшее актом агрессии и заявили, что действия Киева нарушают ст. 2 Устава ООН. 27 июля посол Ирана в России Казем Джалали подчеркнул, что Тегеран ожидает реакции Москвы на удар по судну. 28 июля глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил Иран о непреднамеренности атаки на торговое судно в Каспийском море. По словам Сибиги, Киев не заинтересован в дальнейшей эскалации.