Аракчи: Киев назвал удар по иранскому судну непреднамеренным

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил Иран, что атака на торговое судно в Каспийском море не была преднамеренной и Киев не заинтересован в дальнейшей эскалации. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X.