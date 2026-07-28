Аракчи: Киев назвал удар по иранскому судну непреднамеренным
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил Иран, что атака на торговое судно в Каспийском море не была преднамеренной и Киев не заинтересован в дальнейшей эскалации. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X.
Иран, как отметил министр, также не стремится к эскалации, однако считает недопустимыми любые нападения на своих граждан.
«Причиненный ущерб должен быть полностью возмещен», – написал Аракчи.
25 июля МИД исламской республики сообщил, что украинские силы атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. По данным ведомства, в результате взрыва на борту один моряк погиб, еще один получил ранения. В Тегеране назвали произошедшее актом агрессии и заявили, что действия Киева нарушают статью 2 Устава ООН.
27 июля посол Ирана в России Казем Джалали подчеркнул, что Тегеран ожидает реакции Москвы на удар по судну. По его словам, атака произошла в территориальных водах РФ примерно в пяти км от берега, где судно укрылось от шторма и ожидало улучшения погодных условий.