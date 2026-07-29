Зеленский: у Украины нет плана по возвращению Крыма
У Украины нет конкретных планов по возвращению Крыма. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Отвечая на вопрос журналиста о наличии у Киева шагов по возвращению полуострова, Зеленский сказал: «К сожалению, нет».
4 декабря 2025 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не аннексировала Крымский полуостров, а пришла на помощь его жителям и не могла поступить иначе. 10 декабря 2025 г. Зеленский заявил об отсутствии возможности вернуть Крым – у Украины нет на это сил.
14 декабря 2025. г. помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал, что украинский лидер «железобетонно» не сможет забрать Крым и вступить в НАТО.
Крым вошел в состав России в 2014 г. по итогам референдума, проведенного российскими властями.