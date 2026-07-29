Зеленский: у Украины нет плана по возвращению Крыма

4 декабря 2025 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не аннексировала Крымский полуостров, а пришла на помощь его жителям и не могла поступить иначе. 10 декабря 2025 г. Зеленский заявил об отсутствии возможности вернуть Крым – у Украины нет на это сил.