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Haaretz: Нетаньяху отказал Зеленскому во встрече в Вашингтоне

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не стал проводить встречу с Владимиром Зеленским во время их пребывания в Вашингтоне на этой неделе. Об этом сообщает израильская газета Haaretz со ссылкой на источники, знакомые с обстоятельствами переговоров.

По данным одного из собеседников издания, офис Зеленского обратился в канцелярию Нетаньяху с предложением согласовать встречу, однако израильская сторона так и не ответила. В то же время украинский источник утверждает, что инициатива якобы исходила от канцелярии израильского премьера, но после согласия офиса Зеленского дальнейшей реакции от Израиля не последовало. Как пишет Haaretz, только 28 июля представители Израиля сообщили, что Нетаньяху не сможет встретиться с Зеленским из-за нехватки времени.

Во вторник президент США Дональд Трамп провел в Белом доме отдельные встречи с израильским и украинским лидерами. Позднее оба политика присутствовали на церемонии похорон сенатора Линдси Грэма, где, по информации Haaretz, Зеленский подошел к израильскому премьеру и они обменялись несколькими короткими репликами. Издание отмечает, что канцелярия Нетаньяху отказалась комментировать ситуацию вокруг несостоявшихся переговоров.

О чем Зеленский говорил с Трампом в день похорон Грэма

Политика / Международные новости

Haaretz напоминает, что последняя личная встреча Нетаньяху и Зеленского состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2023 г. После нападения боевиков «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 г. Зеленский пытался организовать визит в Израиль в знак солидарности, однако, как утверждает газета, эта просьба была отклонена.

28 июля в Вашингтон на встречу с лидером США прибыли Зеленский и Нетаньяху. Как сообщали The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal, главы государств прибыли в надежде закрепить за собой поддержку лично Трампа. Особенно подчеркивается намерение Зеленского попросить способствовать усилению возможностей ПВО Украины.

В этот же день газета New York Post со ссылкой на источник писала, что Нетаньяху во время визита в Вашингтон был намерен передать президенту США разведданные об иранском ядерном объекте в горах. По данным издания, Нетаньяху также планировал поделиться с американским лидером информацией о том, что Тегеран якобы сейчас ведет переговоры недобросовестно.

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