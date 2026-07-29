Haaretz: Нетаньяху отказал Зеленскому во встрече в Вашингтоне

По данным одного из собеседников издания, офис Зеленского обратился в канцелярию Нетаньяху с предложением согласовать встречу, однако израильская сторона так и не ответила. В то же время украинский источник утверждает, что инициатива якобы исходила от канцелярии израильского премьера, но после согласия офиса Зеленского дальнейшей реакции от Израиля не последовало. Как пишет Haaretz, только 28 июля представители Израиля сообщили, что Нетаньяху не сможет встретиться с Зеленским из-за нехватки времени.