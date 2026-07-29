По провинции Западный Азербайджан в Иране нанесен ракетный удар
В провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана зафиксирован ракетный удар. Об этом сообщил глава управления по кризисным ситуациям провинции Хамед Сафари, передает Fars.
Сафари уточнил, что удар был нанесен по нежилому району. Информации о пострадавших нет.
29 июля президент США Дональд Трамп в интервью Fox News предупреждал, что США нанесут сильные удары по Ирану в качестве ответной меры на обстрел военнослужащих в Иордании. По словам американского лидера, у военнослужащих США было всего несколько минут, чтобы отреагировать на внезапную атаку Ирана. Он подчеркнул, что они сбили ракеты, прежде чем они достигли своих целей.
При этом 27 июля американский лидер сказал изданию Axios, что США приостановили удары по Ирану, чтобы дать переговорам еще один шанс. По словам Трампа, Вашингтон дает на дипломатию «не так уж много времени». Он отметил, что «либо все пройдет быстро, либо не пройдет вовсе». Кроме того, американский лидер заявил, что если бы не он был президентом, то у Ирана уже давно было бы ядерное оружие, а Израиль был бы уничтожен.
Трамп приостановил ночные бомбардировки Ирана после почти двух недель непрерывных атак 25 июля. CNN со ссылкой на источники писал, что в Белом доме прошло совещание, на котором вице-президент Джей Ди Вэнс и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выразили обеспокоенность эскалацией конфликта.