По провинции Западный Азербайджан в Иране нанесен ракетный удар

При этом 27 июля американский лидер сказал изданию Axios, что США приостановили удары по Ирану, чтобы дать переговорам еще один шанс. По словам Трампа, Вашингтон дает на дипломатию «не так уж много времени». Он отметил, что «либо все пройдет быстро, либо не пройдет вовсе». Кроме того, американский лидер заявил, что если бы не он был президентом, то у Ирана уже давно было бы ядерное оружие, а Израиль был бы уничтожен.