Трамп намерен возобновить судебный процесс против Хиллари Клинтон

В деле Клинтон 11-й окружной апелляционный суд США единогласно признал Трампа и его адвоката Алину Хаббу виновными в подаче «необоснованного» иска против его соперницы на выборах 2016 г. Федеральный окружной судья Дональд М. Миддлбрукс в январе 2023 г. заявлял, что Трамп «использует суды как декорации для политического театра и выражения недовольства». Суд обязал Трампа и одного из его адвокатов выплатить почти $1 млн в качестве судебных издержек Клинтон.