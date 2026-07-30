Трамп намерен возобновить судебный процесс против Хиллари Клинтон
Президент США Дональд Трамп намерен обратиться в Верховный суд Соединенных Штатов с просьбой возобновить судебное разбирательство против экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Американский лидер обвинял ее и других лиц в сговоре с целью опорочить его предвыборную кампанию 2016 г. с помощью ложных обвинений о связях с Россией, пишет Bloomberg со ссылкой на официальные документы.
Трамп запросил у Верховного суда дополнительный месяц, до 9 сентября, для пересмотра решения апелляционного суда, которое подтвердило прекращение дела. Адвокат Трампа Ричард К. Клуг-младший заявил Верховному суду, что продление срока «уменьшит любые помехи в работе президента в его уникальной роли главы исполнительной власти».
В деле Клинтон 11-й окружной апелляционный суд США единогласно признал Трампа и его адвоката Алину Хаббу виновными в подаче «необоснованного» иска против его соперницы на выборах 2016 г. Федеральный окружной судья Дональд М. Миддлбрукс в январе 2023 г. заявлял, что Трамп «использует суды как декорации для политического театра и выражения недовольства». Суд обязал Трампа и одного из его адвокатов выплатить почти $1 млн в качестве судебных издержек Клинтон.
Трамп подал в суд на Клинтон в марте 2022 г., потребовав от нее компенсации в размере $70 млн. Он обвинял бывшего госсекретаря США и ее политических советников в попытке опорочить его в ходе предвыборной кампании 2016 г. По словам Трампа, команда Клинтон якобы распространяла ложные сведения о его связях с Россией.
В 2016 г. Дональд Трамп выиграл президентские выборы, обойдя Хиллари Клинтон. В 2017 г. его обвинили в связях с Россией. В докладе американской разведки «с высокой долей уверенности» утверждалось, что Москва вмешалась в президентские выборы США. В Кремле не раз указывали на бездоказательность обвинений.