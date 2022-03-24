Трамп обвинил Хиллари Клинтон в попытке фальсифицировать выборы и подал на нее в суд

По мнению агентства, обвинения Трампа в иске опровергаются 966-страничным отчетом, опубликованным сенатом США в августе 2020 г. В этом отчете говорится, что Россия якобы использовала республиканского политического деятеля Пола Манафорта и веб-сайт WikiLeaks, чтобы попытаться помочь Трампу победить на выборах 2016 г. В Москве данные обвинения неоднократно отрицали, называя их бездоказательными, с опровержением «сговора» с Россией выступал и сам Трамп, а также некоторые представители республиканской партии.