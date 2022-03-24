Трамп обвинил Хиллари Клинтон в попытке фальсифицировать выборы и подал на нее в суд
Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на экс-кандидата в президенты страны Хиллари Клинтон и нескольких других представителей демократической партии, пишет Reuters. По словам Трампа, ответчики пытались сфальсифицировать результаты президентских выборов в США в 2016 г., обвинив его в «сговоре» с Россией.
«Действуя сообща, ответчики злонамеренно сговорились создать ложную историю о том, что их оппонент-республиканец Дональд Трамп вступил в сговор с враждебным иностранным государством», — говорится в иске, который был подан в федеральный суд Флориды.
В иске Трамп требует возмещения убытков и штрафных санкций. Сумма убытков составляет $24 млн, и, как сказано в иске, сумма «продолжает накапливаться в виде расходов на защиту, судебных издержек».
По мнению агентства, обвинения Трампа в иске опровергаются 966-страничным отчетом, опубликованным сенатом США в августе 2020 г. В этом отчете говорится, что Россия якобы использовала республиканского политического деятеля Пола Манафорта и веб-сайт WikiLeaks, чтобы попытаться помочь Трампу победить на выборах 2016 г. В Москве данные обвинения неоднократно отрицали, называя их бездоказательными, с опровержением «сговора» с Россией выступал и сам Трамп, а также некоторые представители республиканской партии.