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Политика

Трамп обвинил Хиллари Клинтон в попытке фальсифицировать выборы и подал на нее в суд

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на экс-кандидата в президенты страны Хиллари Клинтон и нескольких других представителей демократической партии, пишет Reuters. По словам Трампа, ответчики пытались сфальсифицировать результаты президентских выборов в США в 2016 г., обвинив его в «сговоре» с Россией.

«Действуя сообща, ответчики злонамеренно сговорились создать ложную историю о том, что их оппонент-республиканец Дональд Трамп вступил в сговор с враждебным иностранным государством», — говорится в иске, который был подан в федеральный суд Флориды. 

В иске Трамп требует возмещения убытков и штрафных санкций. Сумма убытков составляет $24 млн, и, как сказано в иске, сумма «продолжает накапливаться в виде расходов на защиту, судебных издержек». 

По мнению агентства, обвинения Трампа в иске опровергаются 966-страничным отчетом, опубликованным сенатом США в августе 2020 г. В этом отчете говорится, что Россия якобы использовала республиканского политического деятеля Пола Манафорта и веб-сайт WikiLeaks, чтобы попытаться помочь Трампу победить на выборах 2016 г. В Москве данные обвинения неоднократно отрицали, называя их бездоказательными, с опровержением «сговора» с Россией выступал и сам Трамп, а также некоторые представители республиканской партии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных