Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 28 человек

29 июля The Guardian писала, что в районе Нуямадзу из-за землетрясения обрушились ворота буддийского храма, построенные в XVI в. По данным газеты, сооружение было отреставрировано всего пять лет назад. 28 июля NHK сообщал, что в результате мощных землетрясений в Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии пострадало более 50 человек, около 10 из них находились в доме престарелых в Хикаве. Второе землетрясение произошло менее чем через час, его магнитуда – 6,1. После землетрясений были зафиксированы пожары, разрушения домов и дорог.