Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 28 человек
Количество погибших в результате землетрясения магнитудой 7,1 в префектуре Кумамото увеличилось до 28 человек. Об этом сообщает The Japan Times.
Власти выясняют, все ли из них скончались из-за землетрясения. Спасатели ищут выживших.
Как минимум пять человек погибли при взрыве, который разрушил крупный торговый центр в городе Касима. Еще пять лишились жизни на заводе компании Nippon Paper Industries в городе Яцусиро, подтвердил главный секретарь кабинета министров Минору Кихара.
Правительство префектуры Кумамото сообщило, что шесть человек находятся в критическом состоянии. Еще пять получили серьезные травмы. Масштаб разрушений жилья пока не установлен. Эвакуированы около 10 000 человек. Развернуто более 400 убежищ. На утро 30 июля около 23 000 домохозяйств остаются без электричества и 74 800 домохозяйств – без воды. По прогнозам, до конца недели температура превысит 35 градусов.
29 июля The Guardian писала, что в районе Нуямадзу из-за землетрясения обрушились ворота буддийского храма, построенные в XVI в. По данным газеты, сооружение было отреставрировано всего пять лет назад. 28 июля NHK сообщал, что в результате мощных землетрясений в Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии пострадало более 50 человек, около 10 из них находились в доме престарелых в Хикаве. Второе землетрясение произошло менее чем через час, его магнитуда – 6,1. После землетрясений были зафиксированы пожары, разрушения домов и дорог.