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Пашинян раскритиковал качество продуктов в Армении

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства выразил недовольство качеством продуктов питания и темпами диверсификации экономических связей. Его слова приводит «Интерфакс».

Он заявил, что широкие возможности, предоставленные бизнесу, не привели к изменениям.

«[Диверсификация экономических связей] не произошла в основном по одной причине – путь диверсификации означает путь повышения стандартов, эффективности, производительности», – сказал Пашинян.

Пашинян: экспортные ограничения – это проблема ЕАЭС, а не Армении

Политика / Международные новости

Премьер сообщил, что лично не употребляет выращенную рыбу из-за проблем с качеством, в частности неестественного жира. Он подчеркнул, что правительство готово поддерживать рыбную отрасль и другие сферы, но только если они будут качественно развиваться.

Премьер также отметил, что ситуацию, связанную с рынком России, ЕАЭС, многие считают кризисом, но он видит в ней возможность для развития.

29 июля Пашинян заявил по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, что, если вопрос экспортных ограничений в отношении армянских товаров не решится в ближайшие недели, это может стать «началом конца ЕАЭС». По словам Пашиняна, ЕАЭС «парализован и не работает». Разговор российского и армянского лидеров состоялся 27 июля. Они обсудили вопросы российско-армянских отношений, включая проблемы, возникшие в торгово-экономической сфере. Пашинян говорил, что действующие ограничения на экспорт армянских товаров в Россию противоречат договорно-правовой базе двусторонних отношений и нормам ЕАЭС. Он попросил принять меры для урегулирования ситуации.

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