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Пашинян: экспортные ограничения – это проблема ЕАЭС, а не Армении

Ведомости

Если вопрос экспортных ограничений в отношении армянских товаров не решится в ближайшие недели, это может стать «началом конца ЕАЭС». Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство Armenpress.

Он отметил, что ситуация с экспортными ограничениями в отношении Армении – это проблема не только для Армении, но и для ЕАЭС. По словам Пашиняна, ЕАЭС «парализован и не работает».

Отдельно Пашинян сказал, что в ходе недавнего телефонного разговора с Путиным сторонам удалось достичь взаимопонимания по ряду вопросов.

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Политика / Международные отношения

Телефонный разговор российского и армянского лидеров состоялся 27 июля. Сообщалось, что стороны обсудили вопросы российско-армянских отношений, в том числе проблемы, возникшие в торгово-экономической сфере. Пашинян говорил, что действующие ограничения на экспорт армянских товаров в Россию противоречат договорно-правовой базе двусторонних отношений и нормам ЕАЭС. Он попросил принять меры для урегулирования ситуации.

28 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал о важности проведения референдума по вступлению Армении в Евросоюз, что было выделено сторонами в ходе телефонного разговора. При этом конкретные сроки возможного голосования не обсуждались.

1 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин также провел телефонные переговоры с Пашиняном. В ходе диалога главы правительств рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Как уточнили в российском кабмине, основное внимание было уделено сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах.

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