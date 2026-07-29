Пашинян: экспортные ограничения – это проблема ЕАЭС, а не Армении
Если вопрос экспортных ограничений в отношении армянских товаров не решится в ближайшие недели, это может стать «началом конца ЕАЭС». Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство Armenpress.
Он отметил, что ситуация с экспортными ограничениями в отношении Армении – это проблема не только для Армении, но и для ЕАЭС. По словам Пашиняна, ЕАЭС «парализован и не работает».
Отдельно Пашинян сказал, что в ходе недавнего телефонного разговора с Путиным сторонам удалось достичь взаимопонимания по ряду вопросов.
Телефонный разговор российского и армянского лидеров состоялся 27 июля. Сообщалось, что стороны обсудили вопросы российско-армянских отношений, в том числе проблемы, возникшие в торгово-экономической сфере. Пашинян говорил, что действующие ограничения на экспорт армянских товаров в Россию противоречат договорно-правовой базе двусторонних отношений и нормам ЕАЭС. Он попросил принять меры для урегулирования ситуации.
28 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал о важности проведения референдума по вступлению Армении в Евросоюз, что было выделено сторонами в ходе телефонного разговора. При этом конкретные сроки возможного голосования не обсуждались.
1 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин также провел телефонные переговоры с Пашиняном. В ходе диалога главы правительств рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Как уточнили в российском кабмине, основное внимание было уделено сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах.