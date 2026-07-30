Туск: следующие 100 дней будут решающими для украинского конфликта
Ближайшие сто дней могут стать определяющими для конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает польская газета Fakt.
«Вопрос довольно очевиден: следующие 100 дней станут решающими, и [шансы] 50/50», – приводит газета слова Туска. При этом премьер-министр не уточнил, что именно он имел в виду под такой оценкой и какие факторы, по его мнению, могут повлиять на развитие конфликта.
29 июля Зеленский прибыл с визитом в Польшу, где провел переговоры с польским премьер-министром. Это была первая встреча лидеров после обострения конфликта вокруг подразделения имени героев УПА
Конфликт между Киевом и Варшавой обострился в мае после того, как украинский лидер присвоил одному из подразделений ВСУ наименование в честь героев Украинской повстанческой армии. В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла – высшей награды республики, а позднее заявил о непринятии бандеровской символики в Польше. Варшава дала Киеву несколько дней на переименование подразделения, назвав его героизацию недружественным шагом.