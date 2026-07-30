Туск: следующие 100 дней будут решающими для украинского конфликта

29 июля Зеленский прибыл с визитом в Польшу, где провел переговоры с польским премьер-министром. Это была первая встреча лидеров после обострения конфликта вокруг подразделения имени героев УПА (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . Как сообщила канцелярия премьер-министра Польши, одной из главных тем переговоров стало обсуждение итогов визита Зеленского в США и его встречи с президентом Дональдом Трампом.