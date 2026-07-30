Белозеров: ликвидацию разлива Дебеда в Армении оплатили из резервного фонда РФ
По его словам, последствия стихийного бедствия были устранены совместными усилиями ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) и ОАО «РЖД». Железнодорожное движение удалось восстановить спустя 17 дней после разлива.
Он также напомнил, что в 2021 г. в Армению были поставлены 27 новых пассажирских вагонов производства АО «Трансмашхолдинг». Кроме того, в течение нескольких лет республика получила четыре новых электропоезда ЭП2Д.
В мае глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Армения продолжает переговоры с Россией о постройке железной дороги к границе Турции, однако готова рассмотреть другие варианты, если страны не придут к согласию.
По словам Мирзояна, у Армении исторически есть возможность «стать альтернативной цепочкой товарооборота» между Востоком и Западом. Он подчеркнул, что страна не упустит ее, поэтому вопрос должен решиться.
В феврале секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские инвестиции в железные дороги Армении составили более 30 млрд руб. за последние 20 лет. Он оценил намерения Еревана отказаться от российского управления железными дорогами республики. По его словам, это является «непроработанным» решением.