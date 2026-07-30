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Российские средства ПВО сбили 59 беспилотников за 12 часов

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 59 украинских беспилотников за день 30 июля. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Беспилотники были уничтожены с 8:00 по 20:00 мск над Белгородской, Кировской, Курской, Ростовской областями, Республикой Крым, Удмуртией и Пермским краем.

30 июля на Запорожской атомной электростанции обезвредили беспилотник вооруженных сил Украины. Атака была совершена в районе площадки сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ). Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что за минувшие сутки в результате атак украинских беспилотников один человек погиб и еще трое пострадали в ЛНР.

За ночь 30 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 258 украинских дронов самолетного типа над регионами России.

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