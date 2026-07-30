Российские средства ПВО сбили 59 беспилотников за 12 часов

30 июля на Запорожской атомной электростанции обезвредили беспилотник вооруженных сил Украины. Атака была совершена в районе площадки сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ). Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что за минувшие сутки в результате атак украинских беспилотников один человек погиб и еще трое пострадали в ЛНР.