Российские средства ПВО сбили 59 беспилотников за 12 часов
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 59 украинских беспилотников за день 30 июля. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Беспилотники были уничтожены с 8:00 по 20:00 мск над Белгородской, Кировской, Курской, Ростовской областями, Республикой Крым, Удмуртией и Пермским краем.
30 июля на Запорожской атомной электростанции обезвредили беспилотник вооруженных сил Украины. Атака была совершена в районе площадки сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ). Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что за минувшие сутки в результате атак украинских беспилотников один человек погиб и еще трое пострадали в ЛНР.
За ночь 30 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 258 украинских дронов самолетного типа над регионами России.