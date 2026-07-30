WSJ: США могут ввести плату в $100 000 за работу по студенческой визе
Администрация президента США Дональда Трампа может ввести плату в размере $100 000 за возможность трудоустройства иностранных студентов после окончания американского университета. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В случае принятия такой нормы Трамп сможет еще сильнее ограничить формы легальной иммиграции в США. Газета пишет, что этот шаг значительно снизит привлекательность обучения в США для иностранцев. Закон особенно навредит учебным заведениям, для которых иностранные туристы – надежный источник дохода. Также он заденет компании из Кремниевой долины и с Уолл-стрит, которые активно нанимают специалистов из других стран, считают в WSJ.
Собеседник издания рассказал, что плата будет взиматься за участие в программах optional practical training, которые позволяют выпускникам работать в течение 1–3 лет на основании студенческой визы. В 2024 г., по данным WSJ, в США было 419 000 работающих выпускников-иностранцев.
26 июня стало известно, что США полностью прекращают принимать иностранцев, которые обращаются за политическим убежищем. Страна будет перенаправлять подобные запросы в другие государства.
Еще в ноябре 2025 г. Трамп заявил, что намерен полностью запретить иммиграцию из всех стран третьего мира, чтобы «дать системе США возможность восстановиться». Он отмечал, что прекратит «миллионы незаконных въездов Байдена», отменит федеральные льготы для неграждан, денатурализует тех мигрантов, кто, по его словам, «подрывает внутреннее спокойствие», и депортирует всех, кто является «тяготой, угрозой безопасности или несовместим с западной цивилизацией».