WSJ: США могут ввести плату в $100 000 за работу по студенческой визе

В случае принятия такой нормы Трамп сможет еще сильнее ограничить формы легальной иммиграции в США. Газета пишет, что этот шаг значительно снизит привлекательность обучения в США для иностранцев. Закон особенно навредит учебным заведениям, для которых иностранные туристы – надежный источник дохода. Также он заденет компании из Кремниевой долины и с Уолл-стрит, которые активно нанимают специалистов из других стран, считают в WSJ.