В Волгограде загорелся склад Wildberries после удара БПЛА

30 июля Wildberries перевела второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак на склады компании. Их количество превысило 97 000. Во второй этап вошли представители малого и среднего бизнеса, в числе которых и те, кто уже получал первые поддерживающие выплаты. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак на логистические комплексы RWB. До 10 августа ведомствам необходимо будет представить проекты актов, нужных для запуска.