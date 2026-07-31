В Волгограде загорелся склад Wildberries после удара БПЛА
Логистический объект Wildberries загорелся в Волгограде из-за атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Wildberries и Russ.
На месте работают пожарные. По данным компании, предварительно, обошлось без пострадавших. Логистические цепочки были перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов проводятся на других объектах.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранним утром 31 июля сообщил, что в результате массированной атаки БПЛА загорелись складские помещения в Дзержинском районе. Кроме того, по его словам, пожар возник и на промпредприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда: госпитализированы пять человек.
30 июля Wildberries перевела второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак на склады компании. Их количество превысило 97 000. Во второй этап вошли представители малого и среднего бизнеса, в числе которых и те, кто уже получал первые поддерживающие выплаты. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак на логистические комплексы RWB. До 10 августа ведомствам необходимо будет представить проекты актов, нужных для запуска.