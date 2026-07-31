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Зеленский: на нескольких направлениях ситуация для ВСУ остается жесткой

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложной обстановке для вооруженных сил Украины на линии фронта. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам заседания ставки с участием нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

«Ситуация на фронте жесткая, и будем искать возможности увеличить все программы поддержки украинских подразделений», – отметил украинский лидер.

На заседании присутствовали также другие военные и политические деятели. Помимо обстановки на фронте участники обсуждали логистические вызовы, с которыми столкнулась Украина после прекращения захода иностранных судов в украинские порты.

Особое внимание, как отметил Зеленский, было уделено ситуации в районе Константиновки и Славянска, а также на Запорожском направлении.

31 июля российская армия установила контроль над поселками Веровка в Харьковской области и Стенки в ДНР. Веровку брали подразделения группировки войск «Север», а Стенки – «Южной» группировки. 30 июля подразделения группировки войск «Центр» освободили поселок Красноярское в ДНР.

29 июля подразделения российской группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь в Сумской области и над населенным пунктом Светлое в ДНР.

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