Захарова назвала обвинения Киева в адрес РФ по кризису в Сеуте «унылым гнильем»

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За последние дни в испанский анклав Сеута на северном побережье Африки пробрались свыше 40 000 марокканцев, сообщает 31 июля El País. Как отмечает издание, нынешний наплыв мигрантов значительно превосходит масштабы кризиса мая 2021 г. когда границу сумели обойти более 10 000 человек. В городе объявлена «гуманитарная и социальная чрезвычайная ситуация», пишет El Tiempo. В большинстве случаев люди добираются до места вплавь и по суше, обходя пограничный волнорез. Не менее 19 человек утонули. / Reduan Dris / TASS