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Захарова назвала обвинения Киева в адрес РФ по кризису в Сеуте «унылым гнильем»

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявления украинской стороны о якобы российской информационной кампании вокруг миграционного кризиса в испанском городе-анклаве Сеута. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия якобы развернула масштабную пропагандистскую кампанию в связи с ситуацией с мигрантами в Сеуте. Комментируя эти слова, Захарова задалась вопросом о публикациях и заявлениях других западных стран по поводу миграционной ситуации в Европе.

«Мне просто интересно: на сайте госдепа материалы про творящееся в Евросоюзе миграционное побоище тоже мы разместили?» – написала представитель МИД РФ.

Она также подвергла критике предположения о причастности России к распространению информации о миграционном кризисе и назвала украинский режим «унылым гнильем».

По морю и суше: в испанском анклаве объявлена ЧС после наплыва мигрантов
За последние дни в испанский анклав Сеута на северном побережье Африки пробрались свыше 40 000&nbsp;марокканцев, сообщает 31 июля El País. Как отмечает издание, нынешний наплыв мигрантов значительно превосходит масштабы кризиса мая 2021 г. когда границу сумели обойти более 10&nbsp;000&nbsp;человек. В городе объявлена «гуманитарная и социальная чрезвычайная ситуация», пишет El Tiempo. В большинстве случаев люди добираются до места вплавь и по суше, обходя пограничный волнорез. Не менее 19 человек утонули.
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За последние дни в испанский анклав Сеута на северном побережье Африки пробрались свыше 40 000 марокканцев, сообщает 31 июля El País. Как отмечает издание, нынешний наплыв мигрантов значительно превосходит масштабы кризиса мая 2021 г. когда границу сумели обойти более 10 000 человек. В городе объявлена «гуманитарная и социальная чрезвычайная ситуация», пишет El Tiempo. В большинстве случаев люди добираются до места вплавь и по суше, обходя пограничный волнорез. Не менее 19 человек утонули. / Reduan Dris / TASS

Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал происходящее в испанской Сеуте крахом иммигрантской политики, которая проводилась Евросоюзом в течение многих лет. Грушко отметил, что Евросоюз сегодня сосредоточен на задачах милитаризации и «демонизации» России, пытаясь собственные проблемы «замести под ковер».

В связи с миграционной ситуации в Сеуте МВД Италии ввело контроль на морских и воздушных границах с Испанией. По информации газеты Stampa, решение принято после рассмотрения последних данных на заседании комитета по анализу вопросов иммиграции и безопасности границ, которое прошло под председательством главы МВД Италии Маттео Пьянтедози. Газета утверждает, что меры связаны с наплывом мигрантов в Сеуте. 

El País со ссылкой на заявление МВД Испании писало, что с начала миграционного кризиса в Сеуту незаконно проникли 50 000 граждан Марокко. Президент Сеуты Хуан Хесус Вивас приводил данные, согласно которым проникло 60 000 мигрантов, однако подсчеты оказались неточными, заявили в министерстве. Хесус Виван также сообщал, что 34 человека погибли, перебираясь через границу.

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