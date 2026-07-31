Захарова назвала обвинения Киева в адрес РФ по кризису в Сеуте «унылым гнильем»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявления украинской стороны о якобы российской информационной кампании вокруг миграционного кризиса в испанском городе-анклаве Сеута. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия якобы развернула масштабную пропагандистскую кампанию в связи с ситуацией с мигрантами в Сеуте. Комментируя эти слова, Захарова задалась вопросом о публикациях и заявлениях других западных стран по поводу миграционной ситуации в Европе.
«Мне просто интересно: на сайте госдепа материалы про творящееся в Евросоюзе миграционное побоище тоже мы разместили?» – написала представитель МИД РФ.
Она также подвергла критике предположения о причастности России к распространению информации о миграционном кризисе и назвала украинский режим «унылым гнильем».
Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал происходящее в испанской Сеуте крахом иммигрантской политики, которая проводилась Евросоюзом в течение многих лет. Грушко отметил, что Евросоюз сегодня сосредоточен на задачах милитаризации и «демонизации» России, пытаясь собственные проблемы «замести под ковер».
В связи с миграционной ситуации в Сеуте МВД Италии ввело контроль на морских и воздушных границах с Испанией. По информации газеты Stampa, решение принято после рассмотрения последних данных на заседании комитета по анализу вопросов иммиграции и безопасности границ, которое прошло под председательством главы МВД Италии Маттео Пьянтедози. Газета утверждает, что меры связаны с наплывом мигрантов в Сеуте.
El País со ссылкой на заявление МВД Испании писало, что с начала миграционного кризиса в Сеуту незаконно проникли 50 000 граждан Марокко. Президент Сеуты Хуан Хесус Вивас приводил данные, согласно которым проникло 60 000 мигрантов, однако подсчеты оказались неточными, заявили в министерстве. Хесус Виван также сообщал, что 34 человека погибли, перебираясь через границу.