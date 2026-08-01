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Трамп допустил переход Гренландии под контроль США до окончания его срока

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным переход Гренландии под оперативный контроль Соединенных Штатов до завершения его президентского срока. Об этом он заявил в интервью телеканалу Real America's Voice.

Ведущий сообщил американскому лидеру о своем прогнозе, согласно которому остров может оказаться под контролем США до ухода Трампа с поста. В ответ президент заявил: «Вам стоит сделать на это ставку».

Трамп также подчеркнул стратегическую важность Гренландии для Соединенных Штатов.

7 июля Clash Report писал, что американский лидер вновь заявил о необходимости установить контроль над Гренландией. По словам главы Белого дома, Дания, которой принадлежит Гренландия, недостаточно финансово участвует в развитии и поддержке острова. Трамп считает, что Гренландия должна стать важной частью Соединенных Штатов.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 7 января отметила, что Трамп обсуждал с командой по национальной безопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон был заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая. 13 января премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия сделала выбор в пользу союза с Данией, ЕС и НАТО и не рассматривала возможность присоединения к США.

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