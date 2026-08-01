Трамп допустил переход Гренландии под контроль США до окончания его срока

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 7 января отметила, что Трамп обсуждал с командой по национальной безопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон был заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая. 13 января премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия сделала выбор в пользу союза с Данией, ЕС и НАТО и не рассматривала возможность присоединения к США.