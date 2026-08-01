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Турецкие власти задержали подозреваемого в организации покушения на Эрдогана

Ведомости

Турецкие правоохранительные органы задержали террориста, члена организации ФЕТО (террористическая организация Фетхуллаха Гюлена), которого на протяжении 10 лет разыскивал Интерпол. Об этом сообщает министерство внутренних дел Турции в соцсети X. Он подозревается в участии в покушении на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана во время попытки государственного переворота 15 июля 2016 г.

Операция была проведена совместными усилиями управлений разведки полиции провинций Афьонкарахисар и Эскишехир под координацией главного управления разведки при генеральном управлении безопасности. Задержанный – бывший капитан, военный летчик вертолета, ранее уволенный из вооруженных сил.

Как сообщает МВД Турции, он входил в состав отряда специального назначения, который совершил покушение на турецкого лидера в Мармарисе (провинция Мугла) в ходе путча 15 июля 2016 г. Задержание провели сотрудники Управления по борьбе с терроризмом полиции Афьонкарахисара.

Попытка покушения на Эрдогана произошла в ночь на 15 июля 2016 г. Турецкий президент тогда заблаговременно покинул отель в Мармарисе. ФЕТО строила планы об убийстве на самолете иностранной авиакомпании.

В результате попытки госпереворота были убиты 290 человек, в том числе больше сотни сторонников путчистов. После этого МВД Турции отстранило от службы 8777 госслужащих. Процедура коснулась 7899 полицейских, 614 жандармов, 30 губернаторов провинций и 47 руководителей округов. Полицейских вызывали в штабы полиции провинций в течение всей ночи, у них отбирали табельное оружие и полицейские удостоверения.

В ночь на 16 июля мятежники использовали боевые вертолеты, в частности, для нанесения ударов по зданию парламента и зданию центра подготовки полицейского спецназа в Анкаре.

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