Турецкие власти задержали подозреваемого в организации покушения на Эрдогана

В результате попытки госпереворота были убиты 290 человек, в том числе больше сотни сторонников путчистов. После этого МВД Турции отстранило от службы 8777 госслужащих. Процедура коснулась 7899 полицейских, 614 жандармов, 30 губернаторов провинций и 47 руководителей округов. Полицейских вызывали в штабы полиции провинций в течение всей ночи, у них отбирали табельное оружие и полицейские удостоверения.