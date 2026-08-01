Турецкие власти задержали подозреваемого в организации покушения на Эрдогана
Турецкие правоохранительные органы задержали террориста, члена организации ФЕТО (террористическая организация Фетхуллаха Гюлена), которого на протяжении 10 лет разыскивал Интерпол. Об этом сообщает министерство внутренних дел Турции в соцсети X. Он подозревается в участии в покушении на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана во время попытки государственного переворота 15 июля 2016 г.
Операция была проведена совместными усилиями управлений разведки полиции провинций Афьонкарахисар и Эскишехир под координацией главного управления разведки при генеральном управлении безопасности. Задержанный – бывший капитан, военный летчик вертолета, ранее уволенный из вооруженных сил.
Как сообщает МВД Турции, он входил в состав отряда специального назначения, который совершил покушение на турецкого лидера в Мармарисе (провинция Мугла) в ходе путча 15 июля 2016 г. Задержание провели сотрудники Управления по борьбе с терроризмом полиции Афьонкарахисара.
Попытка покушения на Эрдогана произошла в ночь на 15 июля 2016 г. Турецкий президент тогда заблаговременно покинул отель в Мармарисе. ФЕТО строила планы об убийстве на самолете иностранной авиакомпании.
В результате попытки госпереворота были убиты 290 человек, в том числе больше сотни сторонников путчистов. После этого МВД Турции отстранило от службы 8777 госслужащих. Процедура коснулась 7899 полицейских, 614 жандармов, 30 губернаторов провинций и 47 руководителей округов. Полицейских вызывали в штабы полиции провинций в течение всей ночи, у них отбирали табельное оружие и полицейские удостоверения.
В ночь на 16 июля мятежники использовали боевые вертолеты, в частности, для нанесения ударов по зданию парламента и зданию центра подготовки полицейского спецназа в Анкаре.