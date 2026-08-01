Паромное сообщение между Сеутой и Испанией нарушено из-за миграционного кризиса

Сотрудница порта Альхесирас рассказала агентству, что сейчас паромное сообщение с Сеутой работает со сбоями: многие суда отправляются с задержками, график некоторых рейсов корректируется, а отдельные рейсы объединяются. Нарушения, по ее словам, коснулись и маршрутов из Альхесираса в марокканские порты, в частности в Танжер.