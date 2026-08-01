Паромное сообщение между Сеутой и Испанией нарушено из-за миграционного кризиса
Из-за наплыва мигрантов возникли сбои в работе паромной переправы, связывающей Сеуту с основной частью Испании, пишет «РИА Новости». Порт Альхесирас столкнулся с огромными скоплениями людей и транспорта.
Сотрудница порта Альхесирас рассказала агентству, что сейчас паромное сообщение с Сеутой работает со сбоями: многие суда отправляются с задержками, график некоторых рейсов корректируется, а отдельные рейсы объединяются. Нарушения, по ее словам, коснулись и маршрутов из Альхесираса в марокканские порты, в частности в Танжер.
Она пояснила, что движение осложнено усиленным контролем – полиция останавливает часть людей на границе и не пропускает их дальше. В пассажирском терминале выстроились очереди, некоторым путешественникам приходится ждать отправления по несколько часов. Причиной сложившейся ситуации сотрудница порта назвала нарушение привычного пассажиропотока на фоне кризиса в Сеуте.
Дополнительную нагрузку на порт создает отток людей из Сеуты: многие туристы решили покинуть город на паромах из соображений безопасности, а также из-за закрытия части ресторанов, супермаркетов и аптек.
El País 31 июля сообщило, что в Сеуту пробрались свыше 40 000 марокканцев. Западные разведслужбы подозревают, что Марокко организовало внезапный наплыв мигрантов, сообщает The Daily Telegraph. По данным издания, в Сеуту направлялись 60 000 мигрантов. По меньшей мере 57 человек погибли. К вечеру 31 июля около 48 000 пересекших границу вернулись в Марокко.
Португалия усилила контроль над морской границей из-за миграционного кризиса в Сеуте.