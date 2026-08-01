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США введут залоги при подаче заявлений на визу до $20 000

Ведомости

США с 3 августа начнут взимать залог при подаче заявлений на туристические и бизнес-визы до $20 000 с граждан других стран, которые нарушают сроки пребывания в Соединенных Штатах, следует из уведомления госдепартамента.

В документе говорится, что залог служит гарантией соблюдения статуса неиммигранта иностранным гражданином.

Такая практика будет введена не для всех стран. В список вошли только 50 государств, с граждан которых могут взимать налог. Из них 30 стран находятся в Африке. Россия в перечень не вошла.

30 июля The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США могут ввести плату в размере $100 000 за возможность трудоустройства иностранных студентов после окончания американского университета. В случае принятия такой нормы президент Дональд Трамп сможет еще сильнее ограничить формы легальной иммиграции в США. Газета пишет, что этот шаг значительно снизит привлекательность обучения в США для иностранцев.

Еще в ноябре 2025 г. Трамп заявил, что намерен полностью запретить иммиграцию из всех стран третьего мира, чтобы «дать системе США возможность восстановиться». Он отмечал, что прекратит «миллионы незаконных въездов Байдена», отменит федеральные льготы для неграждан, денатурализует тех мигрантов, кто, по его словам, «подрывает внутреннее спокойствие», и депортирует всех, кто является «тяготой, угрозой безопасности или несовместим с западной цивилизацией».

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