США введут залоги при подаче заявлений на визу до $20 000

Еще в ноябре 2025 г. Трамп заявил, что намерен полностью запретить иммиграцию из всех стран третьего мира, чтобы «дать системе США возможность восстановиться». Он отмечал, что прекратит «миллионы незаконных въездов Байдена», отменит федеральные льготы для неграждан, денатурализует тех мигрантов, кто, по его словам, «подрывает внутреннее спокойствие», и депортирует всех, кто является «тяготой, угрозой безопасности или несовместим с западной цивилизацией».