Средства ПВО уничтожили 152 беспилотника в течение дня
В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 152 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской областей и Башкортостаном.
Кроме того, беспилотники сбили над Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее оборонное ведомство сообщало, что за сутки средства ПВО сбили 15 управляемых авиационных бомб и 743 беспилотника самолетного типа.
За ночь над российскими регионами российские средства ПВО уничтожили 274 украинских дрона. За день 31 июля дежурные средства ПВО уничтожили 371 украинский беспилотник над регионами и акваториями двух морей.