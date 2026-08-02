Самолет-разведчик НАТО вновь заметили у побережья Финского залива
Самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II в первой половине дня 2 августа был замечен в воздушном пространстве Прибалтики, в том числе у эстонского побережья Финского залива. Об пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.
По словам источника, самолет вылетел с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце и выполнял полет в воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии, сделав разворот в районе побережья Финского залива. При этом к районам, граничащим с Россией и Белоруссией, борт не приближался.
Источник отметил, что Bombardier Artemis II, как правило, выполняет такие полеты только по будним дням, поэтому его работа в воскресенье является достаточно редким случаем. По данным ТАСС, самолет двигался на высоте около 10,5 км вне трасс, установленных для гражданской авиации.
29 июля стратегический разведывательный беспилотник НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix выполнил полет над нейтральными водами Черного моря.
Собеседник ТАСС напомнил, что беспилотники этой модели уже выполняли полеты над Черным морем 17 и 21 июля. Во время последнего вылета, по его словам, аппарат столкнулся со сбоем радиосвязи, после чего отклонился от маршрута, направился в район Средиземного моря и в течение продолжительного времени кружил по одной траектории, но затем он все-таки вернулся и приземлился на авиабазе.