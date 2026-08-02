Белоруссия создает десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной
Белоруссия завершает формирование новой десантно-штурмовой бригады, которая будет дислоцироваться в Гомельской области на границе с Украиной. Об этом заявил командующий силами специальных операций вооруженных сил республики Александр Ильюкевич, передает «Sputnik.Беларусь».
По его словам, формирование 37-й отдельной десантно-штурмовой гвардейской бригады выходит на финишную прямую. Уже созданы ряд воинских частей и подразделений, призван личный состав, укомплектован офицерский состав и ведется плановая подготовка военнослужащих к выполнению задач.
Ильюкевич также сообщил, что в 2027 г. подразделения нового соединения будут передислоцированы в пункт постоянной дислокации в Гомельской области.
22 июля министр обороны Белоруссии Виктор Хренин опроверг сообщения о том, что республика якобы возводит фортификационные сооружения на границе с Украиной. По словам министра, подобные заявления являются частью информационной кампании против Белоруссии.
Он напомнил, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил оборудовать укрепрайоны вдоль государственных границ. По его словам, соответствующие работы уже завершены на западном и северном направлениях. «Пять укрепрайонов вдоль западной и северной границ оборудованы, идет их активное совершенствование. На южной границе и в планах даже нет создания каких-то укрепрайонов, оборонительных рубежей», – отметил министр.