Белоруссия создает десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной

Он напомнил, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил оборудовать укрепрайоны вдоль государственных границ. По его словам, соответствующие работы уже завершены на западном и северном направлениях. «Пять укрепрайонов вдоль западной и северной границ оборудованы, идет их активное совершенствование. На южной границе и в планах даже нет создания каких-то укрепрайонов, оборонительных рубежей», – отметил министр.