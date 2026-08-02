СМИ: на Украине начали ограничивать продажу дизеля из-за дефицита

В мае украинское интернет-издание «Страна» писало, что ВВП Украины в I квартале 2026 г. сократился на 0,5% в годовом выражении и на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Нацбанк Украины (НБУ) также ухудшил оценку роста экономики на 2026 г. с 1,8 до 1,3%.