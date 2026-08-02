СМИ: на Украине начали ограничивать продажу дизеля из-за дефицита
Украинские сети автозаправочных станций (АЗС) начали вводить ограничения на отпуск дизельного топлива на фоне сохраняющегося дефицита. Об этом сообщило украинское издание «Дело» со ссылкой на источники.
По его данным, ряд операторов уже ограничили объем одной заправки до 50–100 л, причем такие меры чаще всего вводятся на АЗС, расположенных вдоль трасс. По информации источника, сеть ОККО уже установила лимит в 100 л на одного клиента.
При этом оптовые цены остаются высокими, а разница между оптовой и розничной стоимостью дизеля значительно сократилась, из-за чего перевозчики стали чаще заправляться непосредственно на заправках.
Среди причин дефицита издание называет резкое сокращение поставок топлива, ограниченное предложение на европейском рынке и обмеление Дуная, осложнившее речную логистику.
По состоянию на 31 июля дизельное топливо продолжило дорожать сильнее остальных видов топлива – на 1–2 грн (1,7–3,5 руб.) за литр в сетях ОККО, WOG и «Укрнафта». Средняя цена дизеля на Украине достигла 90,55 грн (161 руб.) за литр.
В мае украинское интернет-издание «Страна» писало, что ВВП Украины в I квартале 2026 г. сократился на 0,5% в годовом выражении и на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Нацбанк Украины (НБУ) также ухудшил оценку роста экономики на 2026 г. с 1,8 до 1,3%.