Два человека погибли при столкновении пожарных вертолетов в Греции

14 июня над Рио-де-Жанейро столкнулись и рухнули два вертолета в западной части города. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли. По данным военной пожарной службы Рио-де-Жанейро, один из вертолетов упал на автосалон, где были припаркованы несколько электромобилей, что вызвало пожар. Тогда погиб американский певец Оливер Три.