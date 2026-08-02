Два человека погибли при столкновении пожарных вертолетов в Греции
Два человека погибли при столкновении двух пожарных вертолетов во время тушения крупного лесного пожара в Греции. Об этом сообщил телеканал Skai.
Катастрофа произошла в районе Псаты на границе регионов Аттика и Беотия. На бортах находились четыре человека – два гражданина Греции и два иностранца. По данным телеканала, погибли датский пилот и греческий координатор.
После аварии к месту происшествия были направлены поисково-спасательные подразделения пожарной службы, которые эвакуировали выживших.
После инцидента все пожарные вертолеты Bell, задействованные в тушении пожара, были временно отстранены от полетов.
14 июня над Рио-де-Жанейро столкнулись и рухнули два вертолета в западной части города. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли. По данным военной пожарной службы Рио-де-Жанейро, один из вертолетов упал на автосалон, где были припаркованы несколько электромобилей, что вызвало пожар. Тогда погиб американский певец Оливер Три.