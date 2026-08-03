Британия заявила о взрыве рядом с танкером у берегов Омана

2 августа Fars писал со ссылкой на источники, что Тегеран не достигал никаких соглашений о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп заявлял вечером 1 августа, что США отменяют планируемую атаку на Иран, ссылаясь на прогресс в переговорах. По словам главы Белого дома, предлагаемое соглашение будет включать немедленное повторное открытие Ормузского пролива и «прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана».