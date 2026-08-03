Британия заявила о взрыве рядом с танкером у берегов Омана
Рядом с танкером в 37 км к северо-востоку от города Хасаб в Омане произошел взрыв. Об этом сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Капитан танкера передал сообщение, что слышал взрыв в непосредственной близости от судна. Судно и экипаж не пострадали, власти проводят расследование. Судам было рекомендовано соблюдать осторожность и сообщать о любых подозрительных действиях в UKMTO.
2 августа Fars писал со ссылкой на источники, что Тегеран не достигал никаких соглашений о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп заявлял вечером 1 августа, что США отменяют планируемую атаку на Иран, ссылаясь на прогресс в переговорах. По словам главы Белого дома, предлагаемое соглашение будет включать немедленное повторное открытие Ормузского пролива и «прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана».
В середине июля химический танкер Stolt Magnesium загорелся у побережья Омана после взрыва «неопознанного внешнего устройства». Инцидент произошел в Аравийском море. В машинном отделении судна начался пожар. Обошлось без пострадавших.