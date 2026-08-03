КСИР заявил об уничтожении американского беспилотника над Ормузским проливом
Иранская ПВО сбила американский дрон MQ-9 в области Ормузского пролива. Об этом сообщили в Telegram-канале Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«Беспилотник MQ-9 перехвачен и поражен огнем новой усовершенствованной системы противовоздушной обороны КСИР над Ормузским проливом», – сказано в публикации.
Ранее министр иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что соглашение с Оманом не приведет к немедленному открытию Ормузского пролива. Глава иранского МИДа подчеркнул, что причина ограничений кроется в агрессии США и Израиля, а не в разногласиях между Тегераном и Маскатом.
2 августа управление морских торговых операций Великобритании заявило о взрыве рядом с танкером у берегов Омана. Ни экипаж, ни судно в результате взрыва не пострадали. Корабельным составам порекомендовали быть осторожными и сообщать о любых подозрительных действиях.