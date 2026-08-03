КСИР заявил об уничтожении американского беспилотника над Ормузским проливом

Ранее министр иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что соглашение с Оманом не приведет к немедленному открытию Ормузского пролива. Глава иранского МИДа подчеркнул, что причина ограничений кроется в агрессии США и Израиля, а не в разногласиях между Тегераном и Маскатом.