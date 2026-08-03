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Главная / Политика /

МИД Ирана: соглашение с Оманом не приведет к открытию Ормузского пролива

Ведомости

Достижение соглашения между Ираном и Оманом по вопросу безопасного маршрута через Ормузский пролив не означает, что пролив будет немедленно открыт для судоходства. Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

По словам Багаи, причины ограничения судоходства связаны не с разногласиями между Тегераном и Маскатом. Он заявил, что закрытие Ормузского пролива стало следствием «агрессии США и Израиля» в отношении Ирана.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США начнут переговоры с Ираном 3 августа. Накануне он объявил об отмене атак на Иран на фоне прогресса в переговорах. Вашингтон согласился с просьбами Тегерана и других стран Ближнего Востока «отложить любую атаку, если условия сделки согласованы», утверждал президент США.

При этом 2 августа Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что с момента возобновления морской блокады иранских портов американские ВМС перехватили уже 35 торговых судов, связанных с Ираном. Морская блокада судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, была возобновлена 14 июля. 15 июля в CENTCOM заявили о новой волне атак на Иран.

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