МИД Ирана: соглашение с Оманом не приведет к открытию Ормузского пролива

При этом 2 августа Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что с момента возобновления морской блокады иранских портов американские ВМС перехватили уже 35 торговых судов, связанных с Ираном. Морская блокада судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, была возобновлена 14 июля. 15 июля в CENTCOM заявили о новой волне атак на Иран.