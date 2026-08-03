Белоруссия пригрозила Латвии несимметричными мерами в ответ на закрытие границ
Белоруссия заявила, что оставляет за собой право на ответные, в том числе несимметричные, меры в отношении Латвии в связи с закрытием границ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варнаков.
«В связи с данным недружественным шагом белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Латвии, в том числе несимметричного характера, для защиты национальных интересов и граждан республики Беларусь», – сказал Варнаков (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, это необходимо для защиты национальных интересов и граждан Белоруссии. Представитель МИД республики подчеркнул, что ответственность за последствия лежит на Риге.
31 июля Латвия объявила о временном закрытии границы с Белоруссией по техническим причинам. С 23:00 мск того дня движение через единственный открытый КПП «Григоровщина» полностью прекращено, сообщили в ГТК Белоруссии. Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава призвал граждан, которые еще не вернулись в страну, воспользоваться альтернативными маршрутами.