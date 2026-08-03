Белоруссия пригрозила Латвии несимметричными мерами в ответ на закрытие границ

31 июля Латвия объявила о временном закрытии границы с Белоруссией по техническим причинам. С 23:00 мск того дня движение через единственный открытый КПП «Григоровщина» полностью прекращено, сообщили в ГТК Белоруссии. Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава призвал граждан, которые еще не вернулись в страну, воспользоваться альтернативными маршрутами.