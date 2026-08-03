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Дания усилит военное присутствие на Фарерских островах для обороны Арктики

Ведомости

Дания усилит военное присутствие на Фарерских островах для укрепления обороны Арктики. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на соглашение между министром обороны Дании Йеппе Бруусом и министром иностранных дел и рыболовства Фарерских островов Бардуром Стейгом Нильсеном.

Согласно документу, вооруженные силы Дании будут постепенно наращивать присутствие на Фарерских островах и вокруг них в координации с местным правительством. В минобороны Дании уточняли, что возможные формы активизации деятельности включают совместные учения с фарерской береговой охраной, поддержку морских операций НАТО, патрулирование истребителями F-35, а также развертывание фрегатов и транспортных самолетов.

По данным агентства, этот шаг последовал за наращиванием военного присутствия в Гренландии. Там Дания в последние месяцы увеличила число военнослужащих, учений и военной техники в условиях повышенного внимания международного сообщества к этой территории.

Трамп допустил переход Гренландии под контроль США до окончания его срока

Политика / Международные новости

Наравне с Гренландией Фарерские острова являются самоуправляемой территорией в составе Дании. Их стратегическое значение возросло, так как Северная Атлантика вновь оказалась в центре внимания НАТО на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией, отмечается в материале.

1 августа американский лидер Дональд Трамп заявил, что считает возможным переход Гренландии под оперативный контроль США до окончания его президентского срока. Глава Белого дома подчеркнул стратегическую важность Гренландии для Соединенных Штатов.

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