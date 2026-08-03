Дания усилит военное присутствие на Фарерских островах для обороны Арктики

Согласно документу, вооруженные силы Дании будут постепенно наращивать присутствие на Фарерских островах и вокруг них в координации с местным правительством. В минобороны Дании уточняли, что возможные формы активизации деятельности включают совместные учения с фарерской береговой охраной, поддержку морских операций НАТО, патрулирование истребителями F-35, а также развертывание фрегатов и транспортных самолетов.