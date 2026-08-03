Путин встретился с губернатором Красноярского края Котюковым
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым, сообщили «РИА Новости».
3 августа Путин прибыл в Красноярск. В рамках поездки он выступил на церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходит на территории кампуса Сибирского федерального университета.
В последний раз Путин встречался с Котюковым в декабре 2025 г. на заседании Госсовета. Тогда глава Красноярского края, руководящий комиссией по технологическому лидерству, отчитался о работе по подготовке профильных специалистов.