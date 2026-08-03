Путин назначил Догадкина новым послом России в Сирии

Догадкин состоит на дипломатической службе с 1990 г. С 9 ноября 2021 г. по 10 июля 2026 г. он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Катаре. Дипломат награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и отмечен Почетной грамотой российского президента.