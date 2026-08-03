Путин назначил Догадкина новым послом России в Сирии
Президент России Владимир Путин назначил дипломата Дмитрия Догадкина послом в Сирии. Это следует из указа, опубликованного на сайте Министерства иностранных дел РФ.
«Назначить Догадкина Дмитрия Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике», – говорится в тексте указа.
Догадкин состоит на дипломатической службе с 1990 г. С 9 ноября 2021 г. по 10 июля 2026 г. он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Катаре. Дипломат награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и отмечен Почетной грамотой российского президента.
Ранее, 10 июля, Путин назначил новым послом РФ в Катаре дипломата Артема Кожина, который сменил на этой должности Догадкина.
В мае российский лидер сменил российского посла в Марокко – тогда Игорь Беляев заменил на этом посту Владимира Байбакова.