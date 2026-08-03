Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON2 925,5+2,87%CNY Бирж.11,942+1,79%IMOEX2 262,75+1,63%RTSI890,25+0,87%RGBI114,85-0,18%RGBITR772,4-0,08%
Главная / Политика /

Путин назначил Догадкина новым послом России в Сирии

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил дипломата Дмитрия Догадкина послом в Сирии. Это следует из указа, опубликованного на сайте Министерства иностранных дел РФ.

«Назначить Догадкина Дмитрия Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике», – говорится в тексте указа. 

Догадкин состоит на дипломатической службе с 1990 г. С 9 ноября 2021 г. по 10 июля 2026 г. он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Катаре. Дипломат награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и отмечен Почетной грамотой российского президента. 

Ранее, 10 июля, Путин назначил новым послом РФ в Катаре дипломата Артема Кожина, который сменил на этой должности Догадкина.

В мае российский лидер сменил российского посла в Марокко – тогда Игорь Беляев заменил на этом посту Владимира Байбакова.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её