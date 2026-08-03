Мендель: энергетика Украины фрагментирована
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что энергетическая система Украины столкнулась с внутренней дезинтеграцией, а нефтеперерабатывающие заводы разрушены. Об этом она написала в соцсети Х.
«Наша энергетическая система фрагментирована, нефтеперерабатывающие заводы разрушены, а ужасы на передовой продолжаются», – сообщила Мендель.
Мендель добавила, что разрушены 37 автозаправок «Нефтогаза». Как подчеркнула бывшая пресс-секретарь, энергетическая инфраструктура страны продолжает разрушаться, поэтому для жителей Украины это означает более длинные очереди, повышение цен на топливо и трудности, связанные с поиском работающих автозаправок.
30 июля армия России уничтожила резервуары с горюче-смазочными материалами, которые используют ВСУ. В тот же день армия России нанесла удар по узлу выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры Одесской области. 31 июля ВС РФ нанесли удары по цехам Одесского нефтеперерабатывающего завода и резервуарам с горючим в порту Одессы.
2 августа украинское издание «Дело» сообщило, что украинские АЗС начали вводить ограничения на продажу дизельного топлива из-за его дефицита. Некоторые операторы АЗС ограничили объем одной заправки до 50–100 л. Меры касаются заправок, расположенных вдоль трасс.