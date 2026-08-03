Мендель: энергетика Украины фрагментирована

30 июля армия России уничтожила резервуары с горюче-смазочными материалами, которые используют ВСУ. В тот же день армия России нанесла удар по узлу выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры Одесской области. 31 июля ВС РФ нанесли удары по цехам Одесского нефтеперерабатывающего завода и резервуарам с горючим в порту Одессы.