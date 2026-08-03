Джей Клейтон вступил в должность директора нацразведки США
Джей Клейтон официально вступил в должность директора национальной разведки США, говорится в сообщении на сайте его офиса.
«Он ранее работал прокурором Соединенных Штатов в Южном округе Нью-Йорка и председателем комиссии по ценным бумагам и биржам США. У директора Клейтона была выдающаяся карьера в частном секторе, охватывающая сферы юриспруденции, бизнеса и науки», – говорится в сообщении.
В речи после присяги Клейтон выразил благодарность президенту США Дональду Трампу. Он отметил, что в период его работы «безопасность американского народа будет главной целью», поэтому ведомство будет работать над тем, чтобы завоевать доверие американцев.
Клейтон был выдвинут на пост директора национальной разведки Трампом. 29 июля он был утвержден сенатом. Его кандидатуру поддержал 51 сенатор, против выступили 47.
Как отметил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов, назначение Клейтона – это новый этап по расширению круга лоялистов Трампа во власти. Он подчеркнул, что Клейтон сосредоточится на вопросах сдерживания Китая и экономического сотрудничества с ним, а также сохранения за США первенства в сфере искусственного интеллекта (ИИ).
Предыдущим директором национальной разведки США была Тулси Габбард. Она покинула пост 30 июня в связи с тяжелым заболеванием супруга.