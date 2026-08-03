Джей Клейтон вступил в должность директора нацразведки США

Как отметил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов, назначение Клейтона – это новый этап по расширению круга лоялистов Трампа во власти. Он подчеркнул, что Клейтон сосредоточится на вопросах сдерживания Китая и экономического сотрудничества с ним, а также сохранения за США первенства в сфере искусственного интеллекта (ИИ).