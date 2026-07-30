В чем задачи главного шпиона США на российском направлении

До того слушания в сенате по кандидатуре Клейтона должны были начаться в июне, но, как сообщил телеканал CNBC, лично Трамп велел ему не участвовать в них. Но в итоге в первой половине июля слушания с участием Клейтона все же состоялись. Сенаторы задавали вопросы, связанные как с внешней, так и с внутренней политикой. И здесь самыми острыми оказались вопросы от демократов, которые касались результатов президентских выборов 2020 г., когда победу над Трампом одержал Джо Байден (2021–2025). На вопрос о том, кто же победил на тех выборах, Клейтон ответил уклончиво: «Я не отрицаю результат тех выборов. Джо Байден был утвержден в качестве президента Соединенных Штатов». На все попытки демократов вынудить прямо сказать, что Байден победил на выборах, Клейтон лишь повторял слова «был утвержден» (имея в виду процесс сертификации результатов выборов в конгрессе). Аналогично вели себя ранее и другие члены кабинета Трампа, например и. о. генпрокурора Тодд Бланш, экс-генпрокурор Пэм Бонди (2025–2026) и директор ФБР Кэш Патель. Как отметила газета The New York Times, именно ответы на вопросы о выборах 2020 г. лишили Клейтона шансов получить голоса демократов при утверждении в должности DNI.