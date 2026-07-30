В чем задачи главного шпиона США на российском направлении

В чем задачи главного шпиона США на российском направленииНовый директор нацразведки лоялен Трампу по самым принципиальным темам
Cенат США в ночь на 29 июля утвердил кандидатуру юриста Джея Клейтона на пост главы разведывательного сообщества (DNI) 51 голосом против 47. Все присутствовавшие республиканцы проголосовали за, а демократы и ассоциированные с ними сенаторы – против. Таким образом, Клейтон покинул пост прокурора южного округа Нью-Йорка и стал сменщиком ушедшей в отставку в середине июня 2026 г. Тулси Габбард, которая возглавляла нацразведку с января 2025 г. После ее решения временно этот пост занимал Билл Пулте, который останется теперь только директором федерального агентства жилищного финансирования США.
Почти сразу после утверждения Клейтона поздравил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Он назвал своего ставленника «крутым» и «выдающимся» и пообещал, что тот будет «великолепно» выполнять свои обязанности.
До того слушания в сенате по кандидатуре Клейтона должны были начаться в июне, но, как сообщил телеканал CNBC, лично Трамп велел ему не участвовать в них. Но в итоге в первой половине июля слушания с участием Клейтона все же состоялись. Сенаторы задавали вопросы, связанные как с внешней, так и с внутренней политикой. И здесь самыми острыми оказались вопросы от демократов, которые касались результатов президентских выборов 2020 г., когда победу над Трампом одержал Джо Байден (2021–2025). На вопрос о том, кто же победил на тех выборах, Клейтон ответил уклончиво: «Я не отрицаю результат тех выборов. Джо Байден был утвержден в качестве президента Соединенных Штатов». На все попытки демократов вынудить прямо сказать, что Байден победил на выборах, Клейтон лишь повторял слова «был утвержден» (имея в виду процесс сертификации результатов выборов в конгрессе). Аналогично вели себя ранее и другие члены кабинета Трампа, например и. о. генпрокурора Тодд Бланш, экс-генпрокурор Пэм Бонди (2025–2026) и директор ФБР Кэш Патель. Как отметила газета The New York Times, именно ответы на вопросы о выборах 2020 г. лишили Клейтона шансов получить голоса демократов при утверждении в должности DNI.
Что касается внешней политики, то в этом блоке в речи Клейтона Украина упоминалась 7 раз, Россия – 12, а Китай – 14. В частности, он говорил о борьбе за глобальное доминирование с Китаем и о «сдерживании российской агрессии по всему миру». Кроме того, сенатор-демократ от штата Канзас Джерри Моран тогда же привел письменный ответ Клейтона на вопрос о поставке Киеву разведданных. И если ориентироваться на то сообщение, Клейтон готов продолжать передачу этой чувствительной для России информации в соответствии указам Трампа. При этом новый руководитель DNI сослался и на доклад, где говорилось о возможность «оттепели» в отношениях США и России после урегулирования украинского конфликта.
Должность DNI была учреждена в 2001 г. в результате террористических атак 11 сентября и предназначена для генеральной координации работы 18 ведомств, включая ЦРУ и ФБР. При этом они обладают значительной автономией, а работа 16 остальных напрямую координируется профильными ведомствами (например, министерствами). Габбард покинула пост официально по семейным обстоятельствам. Журналисты The New York Times и The Wall Street Journal сообщали, что одной из возможных реальных причин ее ухода было несогласие с иранской кампанией, начатой Трампом и Израилем 28 февраля.
Клейтон – выходец из бизнеса, значительную часть своей карьеры он провел в частном секторе, где занимался юридическим сопровождением крупных сделок. В частности, Клейтон был сотрудником фирмы Sullivan & Cromwell LLP, которая в настоящее время – один из главных источников юридических услуг и кадров для Белого дома. Юристов этой фирмы как нанимают для участия в судебных разбирательствах на стороне администрации Трампа и ее союзников, так и выдвигают кандидатами на высокие должности. Например, одного из партнеров фирмы, Джеймса Макдональда, теперь хотят сделать прокурором в Нью-Йорке вместо Клейтона, а юриста Мэттью Шварца – судьей апелляционного суда по второму федеральному округу. Согласно агентству Reuters, во времена первой администрации Трампа (2017–2021) Клейтона пригласили по наводке зятя президента Джареда Кушнера на пост руководителя комиссии по ценным бумагам и биржам. Еще тогда в СМИ отмечали, что Клейтон старался принимать взвешенные решения, не ориентируясь исключительно на мнение администрации.
Трамп выбрал Клейтона в том числе за отсутствие строптивости, которая была присуща Габбард, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. Он подчеркнул, что сама по себе должность директора нацразведки не имеет большого веса в процессе принятия решений, но Белому дому все равно необходимо там иметь более покладистого ставленника. Назначение Клейтона – это новый этап по расширению круга лоялистов Трампа во власти, подчеркивает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. По словам эксперта, новый DNI сосредоточится на вопросах сдерживания Китая, включая экономическое соперничество, а также сохранения за США первенства в сфере искусственного интеллекта (ИИ).