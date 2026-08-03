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МИД Швеции вызвал временного поверенного в делах России в Стокгольме

Ведомости

МИД Швеции вызвал временного поверенного в делах России в Стокгольме, сообщила пресс-служба ведомства. Стокгольм выразил «решительное неприятие» ударами ВС РФ по территории Украины.

В дипведомстве уточнили, что в ночь на 1 августа в результате атаки был причинен ущерб посольству Литвы в Киеве, а в результате атаки 24 июля – консульству Латвии в Славянске.

3 августа пресс-служба посольства России в Швеции заявила РБК, что шведы «осуществили демарш». «Со своей стороны изложили официальную позицию России в связи с ударами ВСУ по гражданским объектам и инфраструктуре на территории Российской Федерации», – рассказали в пресс-службе.

2 июля на территории посольства РФ в Стокгольме упали два беспилотника. Один дрон переносил красную краску, на втором установили муляж взрывного устройства. Подобные инциденты происходили в 2025 г. В связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва вызовет посла Швеции в РФ Кристину Юханнессон. 6 июля Россия направила официальную ноту посольству Швеции.

19 января министр обороны Швеции Пол Юнсон заявил, что Швеция предоставила Украине 21-й пакет военной поддержки на сумму около $1,4 млрд. Около $470 млн  направили на новые системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия, включая артиллерийские и ракетные системы, перехватчики, датчики, средства радиоэлектронной борьбы, а также системы управления и контроля для защиты критически важной инфраструктуры и населенных пунктов

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