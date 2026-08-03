МИД Швеции вызвал временного поверенного в делах России в Стокгольме

2 июля на территории посольства РФ в Стокгольме упали два беспилотника. Один дрон переносил красную краску, на втором установили муляж взрывного устройства. Подобные инциденты происходили в 2025 г. В связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва вызовет посла Швеции в РФ Кристину Юханнессон. 6 июля Россия направила официальную ноту посольству Швеции.