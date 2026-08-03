Бывшие соратники Трампа объявили о создании антивоенного движения

По данным издания, о создании нового движения объявила бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. «Мы говорили "никаких новых иностранных войн" и поддерживали Дональда Трампа, потому что он дал такое обещание. Но он предал нас всех. Наша приверженность – "Америка прежде всего" для всех американцев, правых, левых и центристов. Движение началось», – написала Грин в соцсети X.