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Бывшие соратники Трампа объявили о создании антивоенного движения

Ведомости

Бывшие соратники президента США Дональда Трампа решили основать антивоенное политическое движение. Об этом сообщило издание The Daily Beast.

По данным издания, о создании нового движения объявила бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. «Мы говорили "никаких новых иностранных войн" и поддерживали Дональда Трампа, потому что он дал такое обещание. Но он предал нас всех. Наша приверженность – "Америка прежде всего" для всех американцев, правых, левых и центристов. Движение началось», – написала Грин в соцсети X.

По информации The Daily Beast, к новому объединению также присоединились бывший ведущий Fox News Такер Карлсон, экс-директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент, конгрессмен Томас Масси и супруг Грин, консервативный журналист Брайан Гленн.

Издание отмечает, что участники движения выступают против вовлечения США в зарубежные военные конфликты, в частности против войны с Ираном, и намерены составить конкуренцию Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.

22 июня Карлсон объявил, что больше не будет поддерживать Республиканскую партию, которую он защищал на протяжении десятилетий. По его словам, Республиканская партия «предала» американцев, поставив интересы иностранного государства выше интересов собственных граждан, имея в виду Израиль.

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