Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RASP131,05+0,65%CNY Бирж.00%IMOEX2 262,75+1,63%RTSI890,25+0,87%RGBI114,96+0,03%RGBITR773,37+0,06%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США ввели санкции против Сухопутных войск России

Ведомости

США ввели санкции против Сухопутных войск России, Главного ракетно-артиллерийского управления и еще нескольких структур Минобороны. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на уведомление госдепа.

Согласно документу, 24 июля правительство США применило меры, «предусмотренные разделом 3 Закона о нераспространении» против Ирана, КНДР и Сирии. Из российских структур в список также попали 1061-й центр материально-технического обеспечения и управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов. Кроме того, ограничения ввели против ООО «Гедион Альфа», ООО «Интернэшнл Инвест Компани» и россиян Александра Приходько, Андрея Гусева, Андрея Косолапова, Владислава Морозика и Сергея Цибарева. Санкции запрещают госзакупки у этих лиц, продажу оборонной продукции и выдачу новых лицензий. Действующие лицензии приостанавливаются.

Конкретные обвинения не раскрываются.‍

30 июля американский минфин сообщил, что США ввели санкции против пяти компаний, включая одну российскую, за сотрудничество с иранской авиакомпанией Mahan Air. Рестрикции коснулись российской логистической компании Air Cargo Pro. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь