США ввели санкции против Сухопутных войск России

Согласно документу, 24 июля правительство США применило меры, «предусмотренные разделом 3 Закона о нераспространении» против Ирана, КНДР и Сирии. Из российских структур в список также попали 1061-й центр материально-технического обеспечения и управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов. Кроме того, ограничения ввели против ООО «Гедион Альфа», ООО «Интернэшнл Инвест Компани» и россиян Александра Приходько, Андрея Гусева, Андрея Косолапова, Владислава Морозика и Сергея Цибарева. Санкции запрещают госзакупки у этих лиц, продажу оборонной продукции и выдачу новых лицензий. Действующие лицензии приостанавливаются.