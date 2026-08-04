США ввели санкции против Сухопутных войск России
США ввели санкции против Сухопутных войск России, Главного ракетно-артиллерийского управления и еще нескольких структур Минобороны. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на уведомление госдепа.
Согласно документу, 24 июля правительство США применило меры, «предусмотренные разделом 3 Закона о нераспространении» против Ирана, КНДР и Сирии. Из российских структур в список также попали 1061-й центр материально-технического обеспечения и управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов. Кроме того, ограничения ввели против ООО «Гедион Альфа», ООО «Интернэшнл Инвест Компани» и россиян Александра Приходько, Андрея Гусева, Андрея Косолапова, Владислава Морозика и Сергея Цибарева. Санкции запрещают госзакупки у этих лиц, продажу оборонной продукции и выдачу новых лицензий. Действующие лицензии приостанавливаются.
Конкретные обвинения не раскрываются.
30 июля американский минфин сообщил, что США ввели санкции против пяти компаний, включая одну российскую, за сотрудничество с иранской авиакомпанией Mahan Air. Рестрикции коснулись российской логистической компании Air Cargo Pro.