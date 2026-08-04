На складе Wildberries в Ленобласти ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировано на складе Wildberries в Красном Бору Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«В данный момент открытое возгорание ликвидировано, идет проливка части здания склада. Угрозы распространения огня нет. Пострадавших людей на предприятии нет», – написал он в Telegram.
Склад атаковали ночью 4 августа. Дрозденко сообщал, что в Ленобласти сбили 17 беспилотников, один человек пострадал. Для ликвидации пожара были сформированы необходимые силы и средства «Леноблпожспаса» и управления МЧС по региону. В объединенной компании Wildberries & Russ сообщили, что на складе заранее эвакуировали сотрудников.
Украинские силы с июля активно атакуют склады Wildberries в центральной части России. При первых ударах погибли восемь человек, десятки пострадали. ВСУ обосновывают удары тем, что склады являются предполагаемыми объектами двойного назначения. На фоне атак WB рассматривает аренду и строительство складов в Казахстане.