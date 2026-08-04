На складе Wildberries в Ленобласти ликвидировали открытое горение

Склад атаковали ночью 4 августа. Дрозденко сообщал, что в Ленобласти сбили 17 беспилотников, один человек пострадал. Для ликвидации пожара были сформированы необходимые силы и средства «Леноблпожспаса» и управления МЧС по региону. В объединенной компании Wildberries & Russ сообщили, что на складе заранее эвакуировали сотрудников.